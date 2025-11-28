Mouratoglou | Sinner è qualcosa di nuovo nella storia del tennis
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: il dualismo tra l’azzurro e lo spagnolo continua a monopolizzare la scena internazionale e i dibattiti tra appassionati ed addetti ai lavori. Anche il noto coach Patrick Mouratoglou si è soffermato sulla tematica facendo il suo personale bilancio sulla stagione 2025. Secondo il tecnico francese, il tennista italiano attualmente sarebbe un gradino sopra al murciano (nonostante quest’ultimo chiuderà l’anno in vetta alla classifica) nonché “qualcosa di nuovo” e “unico” nella storia del tennis mondiale. L’analisi di Patrick Mouratoglou su Sinner-Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
