Jannik Sinner ritorna e non dà scampo a Machac nel debutto a Doha

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Tomas Machac nel suo primo match all’ATP 500 di Doha, grazie a una prestazione solida. La partita, durata un’ora e 10 minuti, si è conclusa con il punteggio di 6-1 6-4, dimostrando che il tennista italiano è in buona forma nonostante le condizioni di vento forte all’inizio. La giornata ha visto il vento disturbare i giocatori nelle prime battute, ma poi il tempo si è stabilizzato, permettendo a Sinner di giocare con maggiore facilità.

Jannik Sinner ha pochissimi problemi nel suo esordio all’ATP 500 di Doha. In un’ora e 10 minuti il numero 2 del mondo supera per 6-1 6-4 il ceco Tomas Machac, dimostrando di essere in forma nonostante una giornata inizialmente molto ventosa e poi diventata col tempo più “normale” a livello di condizioni. Prossima sfida, ora, con l’australiano Alexei Popyrin, con il quale il bilancio è di 1-1 (ma quell’1 dell’aussie risale al 2021). Pronti via, e se c’erano dubbi circa lo stato di forma di Sinner, questi vengono mediamente cancellati dalla combinazione di potenza e profondità dei colpi che lo porta ad avere tre palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it

