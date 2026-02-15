Sinner vicino il debutto a Doha | quando gioca con Machac

(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l'Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo del tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione nella semifinale degli Australian Open 2026, dove è stato battuto da Novak Djokovic in cinque set. Sinner è atteso proprio domani dalla sfida del primo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Jannik Sinner partecipa al torneo ATP 500 di Doha, deciso a mettere alla prova le sue capacità dopo aver visto il tabellone ufficiale.

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Doha perché ha scoperto il suo percorso nel torneo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sinner all'Atp di Doha: debutto con Machac, Alcaraz possibile avversario in finale; Sinner, quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha: data, orario e dove vederla; Sinner all’Atp Doha 2026 debutta con Machac, possibile finale con Alcaraz; Sinner, quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha: data, orario e dove vederla.

Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con MachacSinner e Machac si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro che conduce così 2-0 in questo speciale parziale. Il primo incrocio risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami del ... sassarinotizie.com

Sinner, quando gioca contro Machac? Il debutto a Doha: data, orario e dove vederlaSe Jannik Sinner vi era mancato non disperate, il suo ritorno in campo è imminente. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale ... msn.com

Jannik Sinner in conferenza stampa: “Non conosco molto bene il mio prossimo avversario ma sono molto contento della mia partita. Oggi era più freddo e ventoso rispetto agli altri giorni e ho cercato di stare quanto vicino alla linea di fondo e sono molto x.com

QUANTI COME JANNIK "In Australia le cose vanno bene da un paio d'anni non cambierò, il mio armadietto è sempre lo stesso vicino alla doccia." Ma Sinner sa anche cambiare quando le cose non vanno bene: "A Wimbledon lo scorso anno ho camb facebook