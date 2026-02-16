James Mbaye chi è il modello a Cortina e presunto fidanzato di Federica Brignone
James Mbaye, modello di origini senegalesi, ha attirato l’attenzione a Cortina dopo essere stato paparazzato insieme a Federica Brignone, la sciatrice italiana che punta a vincere oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La coppia è stata fotografata durante una passeggiata in centro, mentre sorrideva e si scambiava sguardi complici. La presenza di Mbaye accanto a Brignone ha subito fatto discutere tra i fan della sportiva, che ora si chiedono se si tratti di un nuovo amore o di semplici amici.
Federica Brignone regina delle nevi e pure di cuori. Pare che la sciatrice, grande protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, abbia un nuovo amore. Il fortunato sarebbe James Mbaye, modello di origini senegalesi, avvistato a tifare per la campionessa accanto ai suoi genitori. Federica Brignone e James Mbaye stanno insieme?. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, mentre Federica Brignone stava scrivendo una leggendaria pagina dello sport italiano, un tifoso speciale seguiva ogni sua mossa, catturando l’attenzione di chi era presente. Accanto alla famiglia della campionessa, per tutta la durata della gara, ci sarebbe stato infatti James Mbaye. 🔗 Leggi su Dilei.it
Federica Brignone, dagli ori olimpici all’amore. Chi è James Mbaye il suo presunto nuovo fidanzato
Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata.
Federica Brignone ha un nuovo fidanzato, il modello James Mbaye
Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, La Russa invita Pucci a tornare sui suoi passi: appello ufficiale alla Rai; Benji & Fede concerto a Napoli a ottobre 2026: annunciano il primo tour nei teatri; Striscia la Notizia, le anticipazioni: Tapiro d'oro a Carlo Conti, Al Bano nel corpo del Gabibbo viene aggredito. Chi sono i super ospiti; Meloni atterrata in Etiopia per il vertice Italia-Africa: Un ponte per la crescita. In campo investimenti per 1,4 miliardi.
Chi è James Mbaye, il nuovo fidanzato di Federica Brignone: gli studi a Rimini, il basket a Firenze e il lavoro da modelloTrentasei anni, un passato da cestista e un brutto infortunio prima di lasciare il parquet per il mondo della moda ... msn.com
Federica Brignone, spunta un nuovo amore: chi è James Mbaye, il modello avvistato a CortinaIl ragazzo era in tribuna accanto ai genitori della campionessa durante il trionfo olimpico. E nonostante il profilo Instagram privato, gli indizi social parlano chiaro. libero.it
«In tribuna, James Mbaye era seduto a pochi posti dalla famiglia di Federica Brignone, con indosso il celebre cappello tigrato. » La presenza di James Mbaye a Cortina non è passata inosservata. Durante la gara, il suo profilo social ha mostrato scorci della cit - facebook.com facebook