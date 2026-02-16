James Mbaye, modello di origini senegalesi, ha attirato l’attenzione a Cortina dopo essere stato paparazzato insieme a Federica Brignone, la sciatrice italiana che punta a vincere oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La coppia è stata fotografata durante una passeggiata in centro, mentre sorrideva e si scambiava sguardi complici. La presenza di Mbaye accanto a Brignone ha subito fatto discutere tra i fan della sportiva, che ora si chiedono se si tratti di un nuovo amore o di semplici amici.

Federica Brignone regina delle nevi e pure di cuori. Pare che la sciatrice, grande protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, abbia un nuovo amore. Il fortunato sarebbe James Mbaye, modello di origini senegalesi, avvistato a tifare per la campionessa accanto ai suoi genitori. Federica Brignone e James Mbaye stanno insieme?. Alle Olimpiadi di Milano Cortina, mentre Federica Brignone stava scrivendo una leggendaria pagina dello sport italiano, un tifoso speciale seguiva ogni sua mossa, catturando l’attenzione di chi era presente. Accanto alla famiglia della campionessa, per tutta la durata della gara, ci sarebbe stato infatti James Mbaye. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - James Mbaye, chi è il modello a Cortina e (presunto) fidanzato di Federica Brignone

Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata.

Federica Brignone ha annunciato di aver iniziato una relazione con James Mbaye, il modello senegalese che ha sostenuto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

