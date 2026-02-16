Federica Brignone dagli ori olimpici all’amore Chi è James Mbaye il suo presunto nuovo fidanzato

Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha recentemente attirato l’attenzione anche sulla sua vita privata. La campionessa di sci sarebbe ora legata a James Mbaye, un imprenditore senegalese, secondo alcuni rumors circolati sui social. La notizia ha fatto il giro del mondo dello sport e dei media, portando alla ribalta il volto di chi sembra essere il suo nuovo compagno.

Federica Brignone sta dominando lo sci alpino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 conquistando l’oro sia in supergigante sia in gigante a meno di un anno dal gravissimo infortunio. Tra i segreti della campionessa azzurra ci sarebbe anche un nuovo presunto fidanzato, il giocatore di basket e modello James Mbaye. Secondo quanto riporta il Quotidiano nazionale il ragazzo era domenica all’ Olympia delle Tofane, dove si è tenuta la gara del gigante, seduto in tribuna vicino all’entourage e alla famiglia della campionessa. Indossava un cappello tigrato, probabilmente un omaggio a Federica, soprannominata ormai la Tigre di La Salle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

