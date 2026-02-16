JAECOO 8 SHS-P inaugura una nuova era del fuoristrada di lusso
JAECOO ha presentato il modello 8 SHS-P, segnando un nuovo passo nel settore del fuoristrada di lusso. La casa automobilistica ha scelto di puntare su un veicolo che combina performance su terreni accidentati con un interno raffinato e tecnologie di ultima generazione. Il SUV si distingue per la sua batteria di lunga durata e le sospensioni studiate per affrontare anche le strade più impervie.
(Adnkronos) – Con il debutto di JAECOO 8 SHS-P, il marchio introduce una visione completamente nuova del fuoristrada, fondata sull'integrazione tra capacità su ogni terreno, comfort premium ed elettrificazione avanzata. Alla base del progetto si trova il Super Hybrid System (SHS) con l'obiettivo di ottimizzare simultaneamente prestazioni, consumi e autonomia. La potenza combinata raggiunge i 428.
