JAECOO 8 SHS-P inaugura una nuova era del fuoristrada di lusso

(Adnkronos) – Con il debutto di JAECOO 8 SHS-P, il marchio introduce una visione completamente nuova del fuoristrada, fondata sull’integrazione tra capacità su ogni terreno, comfort premium ed elettrificazione avanzata. Alla base del progetto si trova il Super Hybrid System (SHS) con l’obiettivo di ottimizzare simultaneamente prestazioni, consumi e autonomia. La potenza combinata raggiunge i 428 . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

L’arresto di Maduro segna un momento importante nella politica internazionale, riflettendo un cambio di scena nelle dinamiche di potere in America Latina e oltre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vendo Jaecoo Jaecoo 7 SHS-P 1.5 tgdi phev Exclusive 2wd nuova a Ancona (codice 15029167); Omoda 7 SHS-P plug-in hybrid; Omoda 5 è un successo: il SUV compatto è protagonista in Italia e sul mercato globale; Le auto ibride plug-in più richieste in Italia: prezzi, autonomia e consumi.

Jaecoo 8 SHS-P – Il SUV che non teme fango e polvereEfficienza e prestazioni, comfort e doti off-road: la nuova Jaecoo 8 promette di essere una vera auto totale. msn.com

Jaecoo 8 SHS-P: il nuovo fuoristrada ibrido plug-in da 428 cavalliUn nuovo fuoristrada, con il motore ibrido plug-in. Si tratta della Jaecoo 8 SHS-P, il modello dedicato principalmente all’off-road del ... msn.com

Il futuro ha una nuova casa in Sicilia. Caltanissetta, preparati: Comer Sud inaugura il nuovo showroom OMODA | JAECOO. Un nuovo punto di riferimento per chi non si accontenta e cerca innovazione, stile e tecnologia di ultima generazione. Vieni a scopri - facebook.com facebook