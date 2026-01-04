Maduro e non solo La cattura che inaugura la nuova era Trump

L’arresto di Maduro segna un momento importante nella politica internazionale, riflettendo un cambio di scena nelle dinamiche di potere in America Latina e oltre. Questa fase, definita come la “nuova era Trump,” evidenzia l’affermazione della potenza militare statunitense e le sue implicazioni geopolitiche. Un’analisi obiettiva di questi sviluppi permette di comprendere meglio le trasformazioni in corso e le loro ripercussioni sulla scena globale.

L' America Latina e il resto del mondo sono entrati nella Trump's golden age, l'era trumpiana della illimitata potenza militare americana. Non è una analisi o una valutazione, ma esattamente quello che ha affermato testualmente il presidente degli Stati Uniti in un'ora di conferenza stampa nella residenza privata di Mar a Lago. Con un atteggiamento imperioso, simile a quello di Tiberio nella villa di Capri, il tycoon ha ripercorso con toni trionfalistici e a tratti minacciosi le fasi della clamorosa cattura dell'ormai ex dittatore venezuelano Nicolàs Maduro e della moglie Cilia Flores, asserragliatisi in una fortezza militare altamente protetta nei pressi di Caracas.

