salba con il singolo elastico inaugura una nuova pagina del suo progetto

Salba torna con Elastico, singolo che anticipa una nuova pagina del suo progetto artistico. Nell'incipit il cantautore dichiara di avere cambiato pelle ma allo stesso tempo di essere rimasto fedele a se stesso e ci accompagna così in viaggio per una Milano notturna, in cui tutto scorre veloce e tutto può succedere. Con una melodia sospesa e leggera, l'artista cattura la poesia dei piccoli gesti e la magia di due cuori che si incontrano. La produzione, curata dallo stesso Salba, insieme a Giuseppe Arrabito alla batteria e a Davide Bruscia al basso, vede l'utilizzo di soli strumenti veri, con il suonato che diventa una cifra stilistica, in un periodo in cui il digitale va per la maggiore in studio di registrazione.

