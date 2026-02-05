Un biathleta francese onorerà Marco Pantani | in gara con un orecchino del Pirata
Emilien Jacquelin, biathleta francese, ha deciso di onorare Marco Pantani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante la gara, sfoggerà un orecchino con il volto del Pirata. Una scelta inaspettata, ma che mostra il rispetto e l’ammirazione del atleta per il ciclista italiano.
Un francese con un idolo italiano. Strano a dirsi, molto meno nei fatti. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 Emilien Jacquelin, biathleta transalpino, potrà sfoggiare l’orecchino di Marco Pantani. Omaggio meraviglioso per il Pirata da parte del 30enne nativo di Grenoble. Grande appassionato di ciclismo, Jacquelin non si limita ad andare in bicicletta in estate per allenarsi, ma segue dal vivo corse come Giro del Delfinato e Strade Bianche, armato di macchina fotografica. Non poteva mancare la visita al museo Pantani di Cesenatico, tempio del suo idolo. L’accessorio simbolo è stato presentato oggi nella conferenza stampa della nazionale transalpina ad Anterselva. 🔗 Leggi su Oasport.it
