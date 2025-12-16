Calciomercato Milan Tare ha preso una decisione molto importante | questa sarà una priorità a gennaio Le ultimissime

Nel mercato di gennaio, il Milan punta a rafforzare il reparto difensivo. Tare ha preso una decisione strategica fondamentale per migliorare la rosa, rendendo questa operazione una priorità assoluta. Ecco le ultime novità sulle mosse dei rossoneri in vista della sessione di mercato invernale.

Calciomercato Milan, Tare ha preso una decisione molto importante: questa sarà una priorità a gennaio. Le ultimissime

Calciomercato Milan, Tare ha preso una decisione importante per gennaio. Sarà data priorità al reparto difensivo. Le ultime Nonostante il grande fermento in attacco con nomi come Füllkrug e Vlahovic, il calciomercato del Milan non trascura il reparto difensivo. La dirigenza rossonera ha chiaro l’obiettivo: rinforzare il pacchetto arretrato con un profilo di esperienza, capace . Calcionews24.com

