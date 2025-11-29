Turismo invernale l’Italia vola con 93 milioni di presenze e un boom di stranieri

L’inverno italiano si prepara a battere ogni record. I numeri diffusi ieri da Demoskopica attraverso il Tourism Forecast Winter disegnano uno scenario decisamente incoraggiante: 29,7 milioni di arrivi e 93 milioni di presenze nella stagione fredda. Rispetto allo scorso anno, si parla di un incremento dell’8,2% per gli arrivi e del 14,3% per i pernottamenti. Tradotto in termini pratici: oltre 11,6 milioni di presenze in più che si traducono in una spesa turistica diretta di 14,8 miliardi di euro, con una crescita del 9,1%. Sono cifre che confermano la posizione dell’ Italia come destinazione d’eccellenza nel panorama turistico mondiale, capace di attrarre visitatori non solo durante la bella stagione, ma anche nei mesi più freddi, quando montagne innevate, città d’arte e tradizioni natalizie diventano magneti irresistibili per chi cerca un’esperienza autentica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Turismo invernale, l’Italia vola con 93 milioni di presenze e un boom di stranieri

