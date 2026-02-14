Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore al Board of Gaza, una decisione presa dopo aver ricevuto un invito ufficiale. La premier ha spiegato che questa scelta risolve alcuni problemi legati alla compatibilità con la legge costituzionale italiana e all’adesione al Board of Peace. Meloni ha precisato che l’Italia parteciperà alla riunione convocata da Donald Trump a Washington, prevista per giovedì, con l’obiettivo di monitorare da vicino la situazione a Gaza. La decisione è arrivata durante una conferenza stampa a Addis Abeba, dove ha incontrato i giornalisti italiani.

AGI - "Siamo stati invitati come Paese osservatore e secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace ", lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Addis Abeba, parlando con alcuni giornalisti italiani a proposito della riunione del Board convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo. "Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l'invito è arrivato ieri", ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni, l'Italia sarà al Board of Gaza come osservatore

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board per Gaza, perché è stata invitata ufficialmente.

L’Italia valuta attentamente la propria posizione riguardo alla partecipazione al Board per Gaza.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni l’africana diserta il vertice di Monaco: imbarazzo per il gelo Ue su Trump; Meloni prepara il debutto con Merz. Vertice con i ministri: sul tavolo energia e industria; In Europa sarà più facile espellere i migranti: vittoria di Meloni (e della 'sua' maggioranza Ue); Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa.

Meloni: Non condivido critiche di Merz al mondo Maga. Italia nel Board di Trump come osservatoreLa premier durante il summit dell’Unione africana ad Addis Abeba: I rapporti Ue-Usa? Era geopolitica con poche certezze ... repubblica.it

Italia-Africa, Meloni: Roma continuerà a essere un ponte con EuropaL'Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra l'Europa e Africa. Ad affermarlo è stata la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39° sessione ordinaria de ... tg24.sky.it

Africa, Meloni: 'L'Italia continuerà a essere un ponte con Europa' facebook

Vertice Italia-Africa, Meloni: mobilitati miliardi, sospensione debito per crisi climatiche ilsole24ore.com/art/vertice-it… x.com