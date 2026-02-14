Meloni l' Italia sarà al Board per Gaza come osservatore

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia sarà presente al Board per Gaza come osservatore, una decisione presa alla fine della sua visita di due giorni in Etiopia. La premier ha spiegato che questa scelta nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo italiano nelle questioni mediorientali, anche in un momento di tensione crescente nella regione. Durante il viaggio, Meloni ha incontrato leader africani, ma ha preferito concentrarsi su come l’Italia possa contribuire alle questioni di solidarietà internazionale.

AGI - Alla fine della due giorni in Etiopia, Giorgia Meloni chiude il cerchio della missione con due messaggi che spostano l'attenzione dall'Africa al cuore delle grandi partite geopolitiche. Da un lato Gaza, dall'altro quello forse ancora più incerto e spigoloso, ossia il ruolo e il futuro dell' Europa in uno scenario internazionale ormai fuori controllo e con l'ordine globale – riprendendo le parole di Mario Draghi – ormai "defunto". Nel primo caso c'è l'annuncio – che fa eco a quello arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, da Monaco – della partecipazione dell' Italia, seppur solo come Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo. 🔗 Leggi su Agi.it

