Asti ritrovata una ragazzina strangolata nel fiume | è Zoe Trinchero Folla inferocita assedia la casa di un giovane

Questa mattina ad Asti è stata trovata morta nel Rio Nizza una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero. Il corpo è stato rinvenuto nel corso d’acqua a Nizza Monferrato. La polizia indaga sull’accaduto, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima. Intanto, una folla furiosa si è radunata davanti alla casa di un giovane coinvolto nelle prime ricostruzioni.

Una ragazza italiana di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata ritrovata morta oggi, nel Rio Nizza, un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza e di strangolamento. La ragazzina aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I l corpo della giovane è stato rinvenuto in un rio che attraversa il centro abitato e, secondo le prime ipotesi investigative, la morte potrebbe essere stata provocata da un atto violento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook