Asti ritrovata una ragazzina strangolata nel fiume | è Zoe Trinchero Folla inferocita assedia la casa di un giovane
Questa mattina ad Asti è stata trovata morta nel Rio Nizza una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero. Il corpo è stato rinvenuto nel corso d’acqua a Nizza Monferrato. La polizia indaga sull’accaduto, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima. Intanto, una folla furiosa si è radunata davanti alla casa di un giovane coinvolto nelle prime ricostruzioni.
Una ragazza italiana di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata ritrovata morta oggi, nel Rio Nizza, un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza e di strangolamento. La ragazzina aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I l corpo della giovane è stato rinvenuto in un rio che attraversa il centro abitato e, secondo le prime ipotesi investigative, la morte potrebbe essere stata provocata da un atto violento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Zoe Trinchero
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita ieri sera a Nizza Monferrato, nel Monferrato.
Ultime notizie su Zoe Trinchero
Ragazza di 17 anni trovata morta, ascoltati gli amici: si indaga per omicidioOrrire a Nizza Monferrato (Asti): trovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni nel Rio, si indaga per omicidio ... notizie.it
Nizza Monferrato, 17enne trovata morta in un corso d’acqua: si indaga per omicidioUna ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto ... lapresse.it
Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.