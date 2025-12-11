Per i capelli poi… Orrore in Italia su una 14enne folla inferocita trova il colpevole

Un episodio di tensione sociale si è verificato martedì sera a Porto Torres, quando una folla inferocita si è radunata intorno a una 14enne, suscitando preoccupazione e rischio di violenza. L'intervento rapido dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse, evidenziando le tensioni in alcune comunità italiane e l'importanza della presenza delle forze dell'ordine.

Un episodio di tensione sociale e potenziale violenza è stato sventato martedì sera nel cuore di Porto Torres grazie al pronto intervento dei Carabinieri della compagnia locale. Un cittadino algerino di 26 anni è scampato a quello che si è configurato come un tentativo di linciaggio, un gesto estremo scaturito da un precedente fatto di cronaca che ha scosso la comunità. L'uomo è accusato di aver molestato una ragazza di quattordici anni la domenica precedente, un episodio che ha generato un' ondata di forte indignazione cittadina culminata nella spedizione punitiva. L'Aggressione e la Fuga.

