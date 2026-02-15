Il governo israeliano ha ripreso le pratiche di registrazione delle terre in Cisgiordania, una decisione che potrebbe favorire l’annessione di parte dei territori. La misura, sospesa dal 1967, coinvolge ora migliaia di ettari e rischia di modificare gli equilibri sul campo. L’Autorità Palestinese condanna l’azione come una “grave escalation”, parlando di conseguenze sulla possibilità di negoziati futuri.

Riavviando un processo fermo dal 1967, il governo israeliano ha approvato la registrazione di vaste zone della Cisgiordania come “ proprietà statali ”, accogliendo una controversa proposta per espandere gli insediamenti nei territori palestinesi (illegali in base al diritto internazionale). Secondo la tv pubblica Kan, la decisione apre la strada alla regolarizzazione delle aziende agricole nella West Bank, completando “un altro passo verso l’annessione”. L’ufficio del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha reagito definendo la misura una “ grave escalation e una palese violazione del diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania: la mossa che apre la strada all’annessione. L’Anp: “Grave escalation”

Donald Trump ha chiarito di non essere d’accordo con le mosse di Israele sull’annessione della Cisgiordania.

La tensione tra Stati Uniti e Israele si riaccende sulla questione della Cisgiordania.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.