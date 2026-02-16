Israele approva la registrazione di terre in Cisgiordania che consente di dichiarare terreni di proprietà statale

Il governo israeliano ha deciso di avviare la registrazione di terreni in Cisgiordania, una mossa che permette di dichiarare alcune aree come proprietà statale. Questa decisione, presa per la prima volta dal 1967, riguarda specificamente terreni utilizzati da coloni israeliani e potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestiti i diritti di proprietà nella regione. La procedura mira a definire ufficialmente i confini e le proprietà, creando un precedente che potrebbe influenzare le future negoziazioni.

Per la prima volta dal 1967, il governo israeliano ha approvato l'apertura del processo di registrazione di terreni in Cisgiordania. Lo riferisce la tv pubblica Kan secondo cui l'importanza della decisione sta nel tracciare la strada per la regolarizzazione delle aziende agricole e sostanzialmente fare "un altro passo verso l'annessione". La Presidenza palestinese ha subito reagito con una nota in cui avverte delle gravi conseguenze della decisione che consente di dichiarare come proprietà statale terreni nella Cisgiordania, definendo la misura una "grave escalation e una palese violazione del diritto internazionale".