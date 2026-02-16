Israele alza il tiro sull’annessione della Cisgiordania

. Per la prima volta dal 1967, anno dell’invasione dei territori palestinesi, il governo Netanyahu ha approvato un censimento catastale dei terreni occupati nel West Bank. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

Donald Trump ha chiarito di non essere d’accordo con le mosse di Israele sull’annessione della Cisgiordania.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a ribadire il no all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele.

