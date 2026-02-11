Israele Trump | Contrario all’annessione della Cisgiordania

Donald Trump ha chiarito di non essere d’accordo con le mosse di Israele sull’annessione della Cisgiordania. In un’intervista con Axios, il presidente americano ha detto che non supporta questa decisione e si è mostrato contrario a qualsiasi passo in quella direzione. La questione resta calda e potrebbe influenzare le future mosse di Israele nella zona.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha espresso in un'intervista con Axios la sua opposizione alle misure di Israele in direzione dell'annessione della Cisgiordania. Le dichiarazioni del presidente Usa arrivano a due giorni dalle decisioni del gabinetto di sicurezza israeliano sulle misure che ampliano in modo significativo il controllo israeliano sulla Cisgiordania, comprese le . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Israele Cisgiordania Media: “Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele”. Domani l’incontro con il premier Netanyahu Donald Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Cisgiordania, Trump blocca Netanyahu: no all’annessione da parte di Israele La tensione tra Stati Uniti e Israele si riaccende sulla questione della Cisgiordania. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Israele, Vance ribadisce no degli Usa su annessione della Cisgiordania Ultime notizie su Israele Cisgiordania Argomenti discussi: Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele; Lo stop di Trump a Netanyahu: no all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele; Netanyahu a Washington, il nodo dell'annessione della Cisgiordania: Trump si dice contrario - Il New York Times riporta la notizia di una bozza di piano per Gaza che prevede che Hamas possa inizialmente mantenere armi leggere; Trump contrario all’annessione della Cisgiordania a Israele. Media: Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Domani l’incontro con il premier NetanyahuLa Casa Bianca contraria ai piani di Tel Aviv in Cisgiordania: Una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ... ilfattoquotidiano.it Washington: Trump è contrario all'annessione della Cisgiordania da parte di IsraeleIl sito Axios rivela: per la Casa Bianca l'obiettivo è mantenere stabilità nella regione, raggiungendo la pace. Domani negli Usa arriverà Netanyahu ... avvenire.it Netanyahu vola da Trump. Gli parlerà senz'altro della nuova legge che ha fatto approvare secondo la quale Israele occuperà la Cisgiordania, distruggerà le case dei palestinesi e li caccerà via anche da lì. A Gaza, nel frattempo, si continua a morire per mano i - facebook.com facebook Netanyahu: “A Trump presenterò la posizione di Israele sui negoziati con l’Iran” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.