Iran nuovi colloqui sul nucleare Teheran | Pronti al compromesso

L'Iran ha annunciato che parteciperà ai nuovi incontri sul nucleare a Ginevra domani, dopo aver dichiarato di essere disposto a trovare un accordo se gli Stati Uniti eliminano le sanzioni. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, mentre le negoziazioni tentano di riavvicinare le parti. Un rappresentante iraniano ha confermato che Teheran è aperta al dialogo e alle concessioni, a condizione che siano rimosse le misure economiche che colpiscono il paese. La questione delle sanzioni resta il nodo principale delle trattative, che si svolgono in un clima di attesa