Iran Araghchi | Sottomissione alle minacce non è opzione sul tavolo

Il vice ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, ha dichiarato a Ginevra che l’Iran non prenderà in considerazione minacce esterne per raggiungere un accordo. Ha spiegato che il suo paese porta idee concrete per una soluzione equa, ma non intende cedere alle pressioni. Durante la riunione, ha sottolineato che la volontà di Teheran è di trovare un'intesa senza compromessi forzati.

“Sono a Ginevra con idee concrete per raggiungere un accordo giusto ed equo. Ciò che non è sul tavolo: la sottomissione alle minacce “. Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, che domani parteciperà al secondo round di colloqui indiretti con gli Usa mediati dall’Oman. Araghchi ha riferito che oggi incontrerà il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, e domani il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al Busaidi. “Insieme ad esperti nucleari, lunedì incontrerò per una discussione tecnica approfondita Rafael Mariano Grossi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Araghchi: “Sottomissione alle minacce non è opzione sul tavolo” Iran, Araghchi: "Pronti a colloqui ma anche a guerra, basta minacce" L’Iran avverte che è pronto sia a negoziare con gli Stati Uniti e l’Occidente, sia a rispondere con la forza se ci sono minacce. Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo» Donald Trump ha manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, considerando anche l'opzione militare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Iran, Larijani: Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti nucleari. Iran, Larijani: Permetteremo ad Aiea di ispezionare siti nucleariL’Iran apre agli ispettori AIEA sui siti nucleari, anche sotterranei, ma esclude negoziati sul programma missilistico. Domani i colloqui con gli Usa a Ginevra ... adnkronos.com Iran, Araghchi: La resa alle minacce non è una opzione sul tavoloLe affermazioni arrivano in un contesto di crescente pressione americana, segnato da ripetute minacce militari da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump, inclusa l’invio di ulteriori ... italpress.com Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano: "Accompagnato da esperti nucleari, incontrerò Rafael Grossi per un’approfondita discussione tecnica. Incontrerò anche Albusaidi in vista della diplomazia con gli Stati Uniti martedì. Sono a Ginevra x.com ULTIM'ORA: Il ministro degli Esteri Hakan #Fidan ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri iraniano Abbas #Araghchi. Fidan ed Araghchi hanno discusso dei negoziati nucleari in corso in #Oman. Sull'andamento dei finti colloqui che la - facebook.com facebook