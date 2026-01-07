Donald Trump vuole comprare la Groenlandia | Ma l’opzione militare è sul tavolo

Donald Trump ha manifestato interesse per l'acquisto della Groenlandia, considerando anche l'opzione militare. La notizia è stata comunicata dal segretario di Stato Marco Rubio durante un briefing con i vertici dell’amministrazione e il Congresso, che ha toccato anche altre questioni di politica estera e sicurezza nazionale. Questa proposta, sebbene non confermata ufficialmente, solleva interrogativi sulle strategie future degli Stati Uniti nel Nord America.

Non un’invasione ma un acquisto. Anche se l’opzione militare è sul tavolo. A parlare delle intenzioni del presidente Donald Trump sulla Groenlandia è stato il segretario di Stato Marco Rubio in un briefing di alti funzionari dell’amministrazione alla leadership del Congresso sull’operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell’amministrazione per il futuro del paese. Anche se nel frattempo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt dice che l’uso dell’esercito «rimane un’opzione sul tavolo». E quindi gli Stati Uniti muoveranno guerra a un paese Nato come la Danimarca? Oppure compreranno la Groenlandia anche se Copenaghen non vuole venderla? Comprare la Groenlandia. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? Può davvero conquistarla? L'Europa può entrare in guerra con gli Usa per proteggerla? Domande e risposte Leggi anche: Donald Trump, la Groenlandia nel suo mirino: “Ne abbiamo bisogno” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia, perché Trump la vuole: dalle terre rare al mare; Groenlandia, Trump «non esclude l'uso dell'esercito». L'Europa: «Giù le mani». Ma Rubio: «Gli Usa vogliono comprare l'isola»; Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare”; Trump-Groenlandia, in ballo la proposta di un 'Trattato di libera associazione'. Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare” - La premier danese Frederiksen chiede un incontro urgente a Rubio ... repubblica.it

Rubio: Trump vuole comprare la Groenlandia - Il tycoon vorrebbe una trattativa con la Danimarca. avvenire.it

Groenlandia, Trump valuta diverse opzioni: anche l'uso dell'esercito. WSJ: "Rubio ha riferito che la vuole comprare" - La Casa Bianca gela gli alleati europei che, dopo la timida reazione dell'Unione europea, si erano stretti intorno all'isola danese ... msn.com

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Donald Trump e il suo team stanno valutando diverse opzioni per l'acquisizione della Groenlandia e l'utilizzo delle forze armate Usa a tal fine è "sempre un'opzione". Lo ha dichiarato la Casa Bianca #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/06/tru - facebook.com facebook

L’impunità del 6 gennaio. Cinque anni dopo, Donald Trump ha riscritto la storia dell’assalto al Campidoglio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.