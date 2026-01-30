Iran Araghchi | Pronti a colloqui ma anche a guerra basta minacce

L’Iran avverte che è pronto sia a negoziare con gli Stati Uniti e l’Occidente, sia a rispondere con la forza se ci sono minacce. In un messaggio diretto, il vice ministro degli Esteri iraniano Araghchi dice che il suo paese non ha problemi a tornare al tavolo dei negoziati, ma allo stesso tempo non si farà intimidire. La tensione tra Teheran e le potenze occidentali resta alta, e ora l’Iran mostra di essere pronto a tutto.

“Siamo pronti sia per i negoziati che per la guerra. L’Iran non ha problemi a negoziare con gli Stati Uniti e l’Occidente. Ma i negoziati non possono iniziare con le minacce “. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in visita ad Istanbul, nel corso di un punto stampa con il suo omologo turco Hakan Fidan. Teheran “non accetterà diktat. Gli Stati Uniti non stanno dimostrando buona fede”, ha aggiunto Araghchi che ha anche sottolineato: “L’Iran non ha mai abbandonato la diplomazia e non lo farà”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Iran ha dichiarato di non desiderare un conflitto con Israele o gli Stati Uniti, ma ha sottolineato di essere pronto a rispondere qualora fosse attaccato.

Le proteste in Iran, in corso da oltre due settimane, coinvolgono diverse fasce della popolazione e sono state segnate da numerose vittime secondo le ONG.

