Io rovinata ogni giorno è una lotta Federica Brignone dopo l’oro arriva la dolorosa confessione

Federica Brignone ha ammesso di sentirsi “rovinata” e di affrontare ogni giorno come una battaglia, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana ha raccontato quanto le difficoltà personali incidano sulla sua vita, anche dopo il successo olimpico. La campionessa ha spiegato che, nonostante la vittoria, continua a combattere con i momenti di insicurezza e fatica, come dimostra il suo recente racconto pubblicato sui social.

L’ora della gloria, l’oro del dolore. A Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 c’è un volto che più di ogni altro racconta il senso profondo dello sport: quello di Federica Brignone, regina indiscussa dello sci alpino e donna-copertina dei Giochi. Due ori leggendari, una pista iconica, una storia che intreccia dolore, rinascita e trionfo olimpico. Sulla mitica Pista Olympia delle Tofane, Brignone ha riscritto la storia con due vittorie monumentali in SuperG e slalom gigante, scolpendo il proprio nome tra le più grandi di sempre. Non solo un successo tecnico, ma un’impresa simbolica che ridefinisce il concetto – spesso abusato – di rinascita sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Io rovinata, ogni giorno è una lotta”. Federica Brignone, dopo l’oro arriva la dolorosa confessione Fabrizio Corona, Io sono notizia: la dolorosa confessione di Nina Moric La potente tranquillità di Federica Brignone. Nel SuperG arriva l’Oro Federica Brignone ha conquistato l’oro nel SuperG a pochi mesi dal grave infortunio alla gamba sinistra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com Corriere della Sera. . Nel giorno del trionfo di Federica Brignone nello sci e dei risultati strabilianti di tutto lo sport azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera in via Solferino - facebook.com facebook