La potente tranquillità di Federica Brignone Nel SuperG arriva l’Oro

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel SuperG a pochi mesi dal grave infortunio alla gamba sinistra. Dopo 306 giorni di stop e due interventi chirurgici, la sciatrice italiana di 35 anni ha dimostrato di avere ancora la forza e la determinazione per tornare in vetta. La sua vittoria arriva in un momento difficile, e segna un grande risultato personale e sportivo.

Milano-Cortina 2026 315 giorni dopo l'infortunio che poteva chiuderne la carriera, l'azzurra vince battendo la francese Miradoli di 41centesimi

