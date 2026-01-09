La docuserie Netflix dedicata a Fabrizio Corona, Io sono notizia, ha riportato in prima pagina l’ex re dei paparazzi dopo l’esplosione del caso Signorini. In queste ore, però, si sta parlando molto della sua storia con Nina Moric, madre di suo figlio Carlos. Le parole dell’ex modella, infatti, gettano luce su un passato molto doloroso. A lei è lasciato molto spazio, così da poter far sentire la propria voce forte e chiaro. Sono stati anni colmi di ombre per Nina Moric, che ha svelato più di qualche ferita mai mostrata al mondo prima d’ora. Una violenza emotiva che torna a farle del male, nel corso della confessione di una gravidanza gemellare interrotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fabrizio Corona, Io sono notizia: la dolorosa confessione di Nina Moric

Leggi anche: Fabrizio Corona: la docuserie “Io Sono Notizia”

Leggi anche: Fabrizio Corona: Io Sono Notizia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona: Io sono notizia, svelato il trailer della docuserie sul re dei paparazzi; Fabrizio Corona: Io sono notizia, il trailer della serie Netflix; Fabrizio Corona - Io sono notizia: il trailer; ‘Fabrizio Corona: Io sono notizia’, il trailer della docuserie.

Fabrizio Corona “Io sono notizia”: su Netflix l’autofiction come ragione di vita - Nel cast tanti amici ma anche detrattori dell'ex Re dei paparazzi come l'ex moglie Nina Moric, Marco Travaglio, la madre Gabriella e Marianna Aprile ... iodonna.it