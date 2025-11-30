Più sicuri e a basso consumo energetico | nuovi vettilconvettori al centro parrocchiale Il Centro

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi vettilconvettori sono stati installati al centro parrocchiale, in piazza Cesare Battisti. Da inizio novembre, i locali del "Centro" dispongono di nuovi aerotermi per il riscaldamento più silenziosi, sicuri e a basso consumo energetico. La sostituzione degli apparecchi, a opera di un'impresa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Sicuri Basso Consumo