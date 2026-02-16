‘Io mi rifiuto’ la raccolta firme | Vogliamo la gara | è democrazia

Reggio Emilia ha avviato una petizione per chiedere una gara pubblica, perché crede che la trasparenza sia un diritto dei cittadini. La campagna, chiamata ‘Io mi rifiuto’, nasce dall’idea di coinvolgere direttamente la comunità nelle decisioni importanti. La raccolta firme, promossa da Reggio Emilia a Ripuliamoci e sostenuta dalla Coalizione Civica, mira a far sentire forte la voce degli abitanti sul tema delle procedure pubbliche. Oggi, le persone si sono già messe in fila per firmare, desiderose di partecipare attivamente alla vita politica della città.

È partita la raccolta firme per la mozione di iniziativa popolare 'Io mi rifiuto', promossa da Reggio Emilia a Ripuliamoci in collaborazione con Coalizione Civica. Nonostante la pioggia e il maltempo, il banchetto allestito in Piazza Fontanesi sabato ha registrato una partecipazione significativa: nella prima giornata sono state raccolte le prime cento firme. La mozione popolare chiede al Comune di avviare la gara pubblica entro il 2026 per l'affidamento del servizio rifiuti, con obiettivi chiari e verificabili. La proposta punta inoltre a "garantire trasparenza su costi e tariffe, rendendo accessibili i dati e comprensibili i criteri di calcolo" – si legge –, e a completare una tariffa puntuale davvero premiale, riducendo la quota fissa e applicando in modo effettivo il principio "chi meno produce, meno paga".