Agente spara e uccide un uomo la Lega lancia una raccolta firme | Io sto col polziotto

Un agente di polizia ha sparato e ucciso un uomo a Milano, in zona Rogoredo. La notizia ha scatenato subito reazioni: la Lega ha avviato una raccolta firme per sostenere l’agente, accusato di omicidio volontario. La vicenda divide l’opinione pubblica: da un lato chi difende il lavoro delle forze dell’ordine, dall’altro chi chiede giustizia per la vittima. La situazione resta sotto i riflettori mentre si attendono sviluppi sull’indagine.

“Io sto col poliziotto”. La Lega lancia una raccolta firme per sostenere le forze dell'ordine e in particolare per dare solidarietà all'agente di polizia che ha sparato e ucciso un uomo in zona Rogoredo a Milano, ora indagato per omicidio volontario. Per il carroccio il poliziotto “ha fatto il proprio dovere difendendosi”. “Giù le mani dalle forze dell'ordine”, sottolinea il leader del partito Matteo Salvini lanciando la compagna sui social. “Avanti con le proposte della Lega come tutela legale, norma anti-maranza, stretta sull'accoglienza dei minori non accompagnati, stop ai ricongiungimenti e molte altre misure concrete e di buon senso per garantire più sicurezza alle donne e agli uomini in divisa e alle persone perbene”, spiega Salvini.🔗 Leggi su Milanotoday.it

