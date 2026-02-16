Invalidità la riforma parte anche a Como | sindacati in allarme su tempi e costi

A marzo, la riforma sulla disabilità entrerà ufficialmente in vigore anche a Como, causando preoccupazione tra i sindacati. Le organizzazioni temono che i tempi di attuazione si allunghino e che i costi aumentino, considerando le difficoltà di adattare i servizi locali alle nuove norme. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori chiedono chiarimenti su come le modifiche influenzeranno le procedure e le risorse disponibili.

Da marzo l’Inps sarà titolare unico dell’accertamento della disabilità. Cgil, Cisl e Uil chiedono un tavolo urgente al prefetto per evitare disservizi A partire dal mese di marzo la riforma nazionale della disabilità arriverà anche in provincia di Como. Dopo la prima sperimentazione avviata lo scorso anno a Brescia, il nuovo sistema introdotto dalla legge delega 2272021 e attuato con il decreto legislativo 622024 entrerà in vigore anche sul territorio comasco. La novità principale riguarda l’avvio della richiesta di invalidità: la procedura partirà con la trasmissione del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore direttamente all’Inps.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

