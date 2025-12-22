Caos certificati d’invalidità nel Salento | la denuncia della Cgil sui costi alle stelle

La provincia di Lecce sta affrontando una crescente difficoltà nel rilascio dei certificati di invalidità, con costi elevati e procedure complesse. La situazione, denunciata dalla Cgil, evidenzia problemi che coinvolgono sia il sistema burocratico sia le implicazioni sociali, mettendo a rischio l'accesso ai servizi e ai diritti di molte persone. Questi ostacoli richiedono un intervento concreto e tempestivo per garantire equità e trasparenza nel processo.

LECCE – La provincia di Lecce si ritrova nel mezzo di una tempesta burocratica e sociale che rischia di compromettere l'accesso ai diritti fondamentali per migliaia di cittadini. Al centro della questione c'è il rilascio del certificato medico introduttivo, il primo e indispensabile passo per.

