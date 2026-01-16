Parte la liberalizzazione dei collegamenti ferroviari Intercity I sindacati | No alla riforma a rischio il futuro occupazionale dei lavoratori

È stato annunciato l’avvio della liberalizzazione dei collegamenti ferroviari Intercity, con l’intenzione di affidare i servizi tramite gare pubbliche, secondo la bozza del nuovo decreto PNRR. Questa misura, sostenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, punta a introdurre maggiore concorrenza nel settore. Tuttavia, i sindacati esprimono preoccupazione riguardo agli effetti sulla tutela occupazionale e sul futuro dei lavoratori coinvolti in questi servizi.

Arriva la liberalizzazione dei servizi Intercity. In base alla bozza del nuovo decreto Pnrr il ministero delle infrastrutture e dei Trasporti metterà a gara l'affidamento dei contratti relativi ai collegamenti ferroviari interregionali. Una nuova società pubblica, Asset Ferroviari Italiani, con dotazione a valere su risorse del Piano, sarà incaricata di "garantire la concorrenza nell'ambito delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario intercity e regionale, nonché di assicurare agli operatori aggiudicatari l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile". La relazione illustrativa spiega che "la disponibilità di una flotta neutra, accessibile a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie" dovrebbe neutralizzare "il vantaggio competitivo derivante dalla proprietà degli asset e consentire anche a nuovi entranti di partecipare alle gare su un piano di parità".

