Tre maestre indagate per maltrattamenti in una scuola dell' infanzia nel Milanese

Tre maestre di una scuola dell'infanzia nel Milanese sono state indagate e sospese, suscitando sgomento tra genitori e comunità. Le voci di quartiere si rincorrono, mentre le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale confermano le indagini in corso. Un episodio che mette in discussione la sicurezza e il rispetto all’interno di un ambiente così delicato.

Tre insegnanti sospese dalla dirigenza scolastica. Le voci di quartiere che corrono veloci e la conferma delle forze delle ordine che indagano e dell'amministrazione comunale. Le tre maestre sono state sospese perché c'è un'indagine dei carabinieri su presunti maltrattamenti all'interno della scuola dell'infanzia. Nelle denunce presentate dai genitori si parla anche di "strattoni e sberle".

Roma, assolte le tre maestre d’asilo accusate di comportamenti violenti: «Bimbi mai in pericolo». Ma il pm ricorre in appello - Un numero di episodi «non rilevante, tenuto conto dell’impegno delle maestre con gli stessi bambini in orario compreso tra le 8:30 e le 16 circa». ilmessaggero.it

Maltrattamenti e furti in una Rsa di Lanciano, tre indagati - Accertato l’utilizzo di mezzi di coercizione tali da non permettere la deambulazione dei pazienti (utilizzando a perimetro del letto armadi metallici), il distacco notturno dei campanelli salvavita, ... quotidianosanita.it

Cesano Boscone, presunti maltrattamenti in asilo: tre maestre indagate e sospese dall’insegnamento milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

