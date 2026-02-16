Interviste | parla il centrocampista Borghi Siamo grati ai tifosi per il loro aiuto

Leonardo Borghi ha commentato la vittoria dei Leoni contro il Foligno, sottolineando che il sostegno dei tifosi ha fatto la differenza. La squadra ha ricevuto incoraggiamenti sia durante la partita in casa sia nelle trasferte, e il centrocampista ha voluto ringraziarli pubblicamente per il loro entusiasmo. In campo, i giocatori hanno sentito la presenza della tifoseria come una spinta in più, soprattutto nei momenti più difficili della gara.

"Occorre essere grati ai tifosi per il loro apporto, in casa come in trasferta". È rivolto alla gradinata il primo pensiero di Leonardo Borghi, dopo la vittoria dei Leoni sul Foligno. "Abbiamo sfruttato, con il colpo di testa di Boriosi – afferma Borghi, classe 2003 – una situazione favorevole da palla inattiva per sbloccare il risultato e per conquistare il successo contro una compagine ostica e di buon livello come testimoniato dalla classifica". In che modo continuare il cammino? "Con il giusto atteggiamento, con il sorriso, con la fame agonistica con i valori che possiede questo gruppo. Sono gli ingredienti sui quali vogliamo contare anche in seguito.