Interviste | parla mister Consonni I ragazzi hanno messo l’anima I tifosi sono pazzeschi

A mister Consonni (nella foto) viene chiesto di fare un bilancio, rispetto al percorso che aveva in mente quando ha deciso di venire a Poggibonsi. "Nelle ultime due partite ma ci metto dentro anche quella col Tau – dichiara – abbiamo fatto dei passi in avanti come squadra. Abbiamo margini di miglioramento. Questi ragazzi hanno dimostrato di dare l'anima. Oggi abbiamo sofferto, specie nel primo tempo, contro una squadra molto organizzata, di qualità. Meritavano il vantaggio. Siamo stati bravi a recuperarla e nel secondo tempo, cambiando qualcosa la gara è stata più equilibrata. Abbiamo accorciato in classifica e questo è un bel segnale".

