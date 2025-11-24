Decaro la dedica alla figlia e l’impegno | Ora diamo risposte concrete ai cittadini
BARI - C’è soddisfazione per il risultato personale e quello delle liste a suo supporto, ma c’è anche la percezione di una sfida importante che deve portare risposte alla Puglia: il neo presidente eletto, Antonio Decaro, ringrazia gli avversari della competizione elettorale appena conclusa per i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Decaro: "La vittoria dedicata a mia figlia piccola" - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Decaro trionfa in Puglia: "Un risultato elettorale straordinario. Dedico la vittoria a mia figlia" - Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perchè devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi ... Si legge su msn.com
Antonio Decaro: «Vittoria dedicata a mia figlia piccola. Priorità? Le liste d'attesa» - Antonio Decaro che da poche ore è stato eletto presidente della regione Puglia, si è presentato ai microfoni con un piglio differente. Segnala msn.com
Antonio Decaro: la laurea in ingegneria civile, il matrimonio, le due figlie e la carriera - L'eurodeputato sarebbe sempre più orientato a dire sì alla corsa per la guida della Regione per il centrosinistra. Lo riporta ilmessaggero.it