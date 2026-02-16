Inter trappola artica contro il Bodø Glimt | i segreti del miracolo di Knutsen

L’Inter di Cristian Chivu affronta una trasferta difficile in condizioni estreme, a causa del freddo intenso e delle temperature sotto zero nel circolo polare artico. La squadra si prepara a giocare contro il BodøGlimt, in una partita che richiede adattamenti particolari e molta concentrazione. La sfida si svolge in un clima rigido, che potrebbe influenzare le prestazioni di entrambe le squadre.

L’ Inter di Cristian Chivu si proietta verso l’insidiosa trasferta del circolo polare artico per l’andata dei playoff di Champions League. Ad attendere i nerazzurri c’è il BodøGlimt, la realtà più sorprendente del calcio scandinavo, capace di trasformare l’ Aspmyra Stadion in un fortino quasi inespugnabile. Nonostante l’attività agonistica in Norvegia sia ferma da fine novembre, la squadra di Kjetil Knutsen ha mantenuto alta la condizione nei ritiri spagnoli, pronta a sfruttare il fattore campo fatto di temperature estreme e terreno sintetico. I numeri interni dei norvegesi rappresentano un monito per le ambizioni interiste: dal 2020, il Bodø ha vinto il 75% delle gare europee casalinghe, collezionando scalpi eccellenti come quelli di Manchester City, Roma e Lazio.🔗 Leggi su Forzainter.eu

Questa sera si sono svolti i sorteggi a Nyon per i playoff di Champions.

Questa sera si è completato il quadro dei playoff di Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.