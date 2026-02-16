Inter trappola artica contro il Bodø Glimt | i segreti del miracolo di Knutsen
L’Inter di Cristian Chivu affronta una trasferta difficile in condizioni estreme, a causa del freddo intenso e delle temperature sotto zero nel circolo polare artico. La squadra si prepara a giocare contro il BodøGlimt, in una partita che richiede adattamenti particolari e molta concentrazione. La sfida si svolge in un clima rigido, che potrebbe influenzare le prestazioni di entrambe le squadre.
L’ Inter di Cristian Chivu si proietta verso l’insidiosa trasferta del circolo polare artico per l’andata dei playoff di Champions League. Ad attendere i nerazzurri c’è il BodøGlimt, la realtà più sorprendente del calcio scandinavo, capace di trasformare l’ Aspmyra Stadion in un fortino quasi inespugnabile. Nonostante l’attività agonistica in Norvegia sia ferma da fine novembre, la squadra di Kjetil Knutsen ha mantenuto alta la condizione nei ritiri spagnoli, pronta a sfruttare il fattore campo fatto di temperature estreme e terreno sintetico. I numeri interni dei norvegesi rappresentano un monito per le ambizioni interiste: dal 2020, il Bodø ha vinto il 75% delle gare europee casalinghe, collezionando scalpi eccellenti come quelli di Manchester City, Roma e Lazio.🔗 Leggi su Forzainter.eu
Playoff di Champions League, l’Inter pesca i norvegesi del Bodø Glimt: Juve contro il Galatarasay, l’Atalanta va a Dortmund
Questa sera si sono svolti i sorteggi a Nyon per i playoff di Champions.
Champions League, Inter-Bodø/Glimt ai playoff
Questa sera si è completato il quadro dei playoff di Champions League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Come sarà il meteo a Bodo quando l’Inter ci giocherà in Champions a metà febbraio: inferno articoLe raffiche di vento gelido che spira sull'Aspmyra Stadion è il nemico numero uno per l'Inter che giocherà contro il Bodo Glimt l'andata dei playoff di Champions. Il rischio di shock termico e il ... fanpage.it
Bergomi: Inter, poteva essere partita trappola. Dovesse vincere anche un big match…Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, intervenuto in studio a Sky Sport, ha commentato così il 5-0 dei nerazzurri sul campo del Sassuolo ... msn.com
Occhio a napoli Roma la trappola e pronta,ora dopo aver messo il campionato al sicuro per l'Inter,in modo da potersi dedicare alla Champions ora tocca sistemare la Juve in Champions quindi stasera sarà dura per il napoli, non consentiranno un distacco - facebook.com facebook
IL DIABOLICO PIANO DI MAX: IL CERCHIO SI CHIUDE A PISA Il Milan non sta solo giocando, sta tendendo una trappola all'Inter. #SempreMilan #PisaMilan #Allegri #SerieA #MilanNews #Nkunku #Leao x.com