Playoff di Champions League l’Inter pesca i norvegesi del Bodø Glimt | Juve contro il Galatarasay l’Atalanta va a Dortmund

Questa sera si sono svolti i sorteggi a Nyon per i playoff di Champions. L’Inter affronterà i norvegesi del Bodø Glimt, mentre la Juventus sfiderà il Galatasaray. L’Atalanta giocherà invece a Dortmund contro il Borussia. Le partite decideranno chi si qualifica alla fase a gironi del torneo.

È tutto pronto per i playoff di Champions League. A Nyon il sorteggio della Uefa ha designato le avversarie di Atalanta, Inter e Juventus, le tre squadre italiane che si sono qualificate per la fase del torneo. L’Atalanta affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund, l’Inter se la vedrà con i norvegesi del Bodø Glimt e la Juventus con i turchi del Galatasaray. Zanetti: «Non sottovalutiamo gli avversari». Dopo il sorteggio, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha invitato a tenere alta la guardia: «Il Bodø non va sottovalutato, dovremo essere attenti a tutti i dettagli, compreso il campo sintetico».🔗 Leggi su Open.online

