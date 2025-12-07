Ricerca di un centravanti costante in casa Milan con i rossoneri che stanno valutando vari profili da poter regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Oltre ai soliti nomi che portano a Lewandowski, Fullkrug e Vlahovic, nelle ultime ore si è aggiunto quello di un calciatore che appare scontento della sua condizione e potrebbe voler cambiare aria già a gennaio. Il Milan cerca un nuovo attaccante per il 2026 – tvplay.it Continua la ricerca da parte del Milan di arrivare ad un attaccante di livello internazionale per la seconda parte di campionato con la dirigenza che ha messo nel mirino un nome nuovo per il proprio reparto offensivo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Il centravanti è scontento: assalto Milan, Allegri lo vuole in rossonero