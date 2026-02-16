Inter Juve il tunnel per gli spogliatoi diventa un ring | il parapiglia su La Penna nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti
L’incidente tra Inter e Juventus, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro, ha coinvolto l’arbitro La Penna e ha portato la Procura a indagare sui dirigenti presenti. Durante l’intervallo del Derby d’Italia, una rissa scoppiata nel passaggio stretto tra le due squadre ha attirato l’attenzione delle autorità sportive, che ora valutano eventuali responsabilità. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di molti tifosi e ha sollevato dubbi sulla gestione degli spazi riservati alle squadre.
Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna?
Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.
Furia Spalletti e Comolli nel tunnel degli spogliatoi contro La Penna
Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il caos nel tunnel di Inter-Juve con l'arbitro La Penna: cosa rischiano Comolli, Chiellini e SpallettiIl caos tra i dirigenti della Juve e La Penna con il tecnico dei bianconeri che prova a fare da paciere: le sceneggiate finire non solo sul referto dell'arbitro ma anche in quello della Procura federa ... corrieredellosport.it
Inter Juve, il parapiglia su La Penna al rientro negli spogliatoi finisce nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti coinvoltiInter Juve, il parapiglia su La Penna al rientro negli spogliatoi finisce nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti coinvolti Il parapiglia esploso nel tunnel che conduce agli spogliatoi di ... calcionews24.com
