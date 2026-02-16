L’incidente tra Inter e Juventus, avvenuto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro, ha coinvolto l’arbitro La Penna e ha portato la Procura a indagare sui dirigenti presenti. Durante l’intervallo del Derby d’Italia, una rissa scoppiata nel passaggio stretto tra le due squadre ha attirato l’attenzione delle autorità sportive, che ora valutano eventuali responsabilità. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di molti tifosi e ha sollevato dubbi sulla gestione degli spazi riservati alle squadre.

Inter Juve, il tunnel per gli spogliatoi diventa un ring: il parapiglia su La Penna nel mirino della Procura! Cosa rischiano i dirigenti

Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.

Luciano Spalletti e Francesco Comolli si sono scagliati contro La Penna nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita tra Juventus e Inter.

