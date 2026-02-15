Juventus cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver rivolto parole dure all'arbitro La Penna durante il match tra Juventus e Inter. La loro condotta, documentata anche da alcuni video sui social, ha scatenato una reazione immediata da parte della FIGC, che ora valuta le possibili misure disciplinari. In particolare, si parla di ammende o di squalifiche che potrebbero influenzare il futuro dei due protagonisti.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Napoli, Conte a DAZN prima della Roma: «C’è poco da imputare ai ragazzi, sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!» Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Caos nel tunnel di S. Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna?
Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.
Caos Inter Juve, ecco cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo le proteste
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve, Mauro boccia il mercato di Comolli: Sembra una barzelletta. Spalletti inascoltato, cosa rischia la Signora; Rabbia Juve nel tunnel, Spalletti e Chiellini contro l'arbitro; Chiellini rischia, Del Piero lo avverte: Se non sei d’accordo con me dovrò tirarti le orecchie; Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?.
Inter-Juventus, caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La PennaAll'intervallo della partita contro l'Inter, i due dirigenti juventini hanno affrontato il direttore di gara sulle scale: ecco cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva in questi casi. msn.com
Cosa rischiano Comolli e Chiellini per le proteste contro La Penna: il regolamento e le possibili squalifiche dopo Inter-JuventusI due dirigenti della Juventus hanno affrontato l'arbitro La Penna tra primo e secondo tempo nel tunnel di San Siro. Ma cosa rischiano Comolli e Chiellini per le proteste? msn.com
Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC x.com
"Fucking disgrace", "Non esiste al mondo": cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus facebook