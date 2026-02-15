Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver rivolto parole dure all'arbitro La Penna durante il match tra Juventus e Inter. La loro condotta, documentata anche da alcuni video sui social, ha scatenato una reazione immediata da parte della FIGC, che ora valuta le possibili misure disciplinari. In particolare, si parla di ammende o di squalifiche che potrebbero influenzare il futuro dei due protagonisti.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Napoli, Conte a DAZN prima della Roma: «C’è poco da imputare ai ragazzi, sensazioni buone perché abbiamo fatto una buonissima partita col Como!» Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni

Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro.

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.