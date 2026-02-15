Caos nel tunnel di S Siro | cosa rischiano Comolli e Chiellini per l' aggressione verbale a La Penna?
Durante l’intervallo della partita tra Juventus e Inter, Comolli e Chiellini sono stati coinvolti in un acceso scambio verbale con il direttore di gara La Penna, provocando un caos nel tunnel di San Siro. La loro lite, nata probabilmente da decisioni arbitrali contestate, si è svolta sui gradini, creando tensione tra i presenti. La vicenda rischia di portare a sanzioni disciplinari, secondo le regole stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono misure anche severe in caso di comportamenti aggressivi o intimidatori verso gli arbitri.
Oltre al danno la beffa? Il rischio è alto per i dirigenti della Juventus, dopo il caos che si è verificato nel tunnel di San Siro all'intervallo della sfida contro l'Inter. In seguito all'espulsione contestata di Kalulu, infatti, l'ad Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini si sono precipitati dalla tribuna sulle scale che portano agli spogliatoi per contestare direttamente La Penna, con la partecipazione pure del tecnico Spalletti, fermo ma educato e pure "lucido" nell'allontanare il francese dall'arbitro. Le immagini, registrate dai tifosi del primo anello rosso dello stadio milanese, hanno fatto il giro dei social e non potranno chiaramente essere ignorate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
