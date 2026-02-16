Inter-Juveminacce di morte all' arbitro

La procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo dopo aver ricevuto le minacce di morte rivolte all'arbitro Federico La Penna, causate dalle tensioni scoppiate dopo la partita tra Inter e Juventus di sabato scorso. Le intimidazioni sono arrivate in seguito all’errore dell’arbitro nel sanzionare l’espulsione di Kalulu, accusato di simulazione da Bastoni. Un episodio che ha scatenato scontri verbali tra tifosi e giocatori sui social e fuori dagli stadi.

18.45 La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l'informativa arrivata sulle minacce di morte all'indirizzo dell' arbitro Federico La Penna dopo la partita di sabato tra Inter e Juventus segnata dalle polemiche e dall'errore del direttore di gara sull'espulsione del giocatore bianconero Kalulu per la simulazione del nerazzurro Bastoni. All'informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social.La Polizia gli consiglia di non uscire di casa.