Le pagelle degli arbitri | Guida 5 manca un rigore in Juve-Lazio Massa meno male che c' è il Var
Durante la partita tra Juventus e Lazio, l’arbitro Guida ha dato un cartellino rosso e un rigore contestato dai tifosi della Juventus. La decisione ha acceso le polemiche, anche perché in un episodio simile Massa ha avuto un intervento più deciso con l’uso del Var. La giornata di campionato ha visto alcune buone prestazioni in campo, ma anche molte critiche, soprattutto per le decisioni arbitrali. La classifica delle pagelle degli arbitri si arricchisce di valutazioni contrastanti, con alcuni direttori di gara bocciati e altri promossi.
ecco i voti della Gazzetta ai direttori di gara delle sette partite giocate nella 24ª giornata di Serie A. Oggi alle 18.30 in campo Atalanta e Cremonese (arbitra Piccinini) e alle 20.45 chiude la sfida tra Roma e Cagliari (arbitra Marcenaro). I fuorigioco sono tutti difficili da vedere con certezza senza tecnologia. Il resto della gara viene gestito con attenzione. Non giudicabile da fuori il rosso a Matic. LA MOVIOLA - Thuram sul filo del fuorigioco avvia l’azione che porterà all’angolo e poi al gol di Bisseck. Dal corner parte una nuova azione e quindi il Var non può tornare a quella precedente verificandola col fuorigioco automatico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Juve Lazio Var
Disastro Var: Guida e Massa ribaltano la classifica di Juve e Napoli
Questa domenica di calcio ha portato molte polemiche.
La Gazzetta esalta gli arbitri che dicono no al Var (casualmente così il Torino ha avuto un rigore che non c’era)
L'analisi del possibile rigore per la Juve #LazioJuve #DAZN
Ultime notizie su Juve Lazio Var
Argomenti discussi: Le pagelle degli arbitri: Arena pasticcia, 4,5. Massa gestisce bene il caso Audero: 6; Il rigoretto del Napoli e la figuraccia degli arbitri italiani fa il giro del mondo: ecco che dicono; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT; Sebastiani sorride: Hogue ritrovato, Guariglia si conferma, Mian ottimo al tiro. Pagelle e foto.
Le pagelle degli arbitri: Arena pasticcia, 4,5. Massa gestisce bene il caso Audero: 6Promossi e bocciati tra i direttori di gara della ventitreesima giornata di campionato in Serie A ... msn.com
Le pagelle degli arbitri: Mariani 5,5, incerto in Juve-Napoli. Disastro Maresca a Genova: 4,5Promossi e bocciati tra i direttori di gara della ventunesima giornata di campionato in Serie A ... msn.com
Quel dettaglio non è sfuggito al nostro Andrea Bargione Il VIDEO con il racconto dei retroscena di Juve Lazio facebook
Juve-Lazio, le pagelle: Cambiaso, non basta l'assist, 5. Gol fantastico di Isaksen, 7 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.