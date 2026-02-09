Padovan senza mezzi termini | Il Var sta peggiorando il calcio Inter Juve? Sabato finirà così

Il giornalista Padovan non risparmia critiche alla gestione del VAR nel calcio italiano. In un’intervista, dice che il sistema sta peggiorando le partite e che l’Inter potrebbe vincere il derby di sabato. Aggiunge che l’allenatore dei nerazzurri è in bilico e che la partita finirà con i nerazzurri in testa.

