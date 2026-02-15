Inter-Juventus Ambrosini spiana Bastoni per il gesto choc su Kalulu | Brutta figura
Ambrosini ha criticato Bastoni per il gesto scorretto nei confronti di Kalulu durante il derby d’Italia, accusando il difensore di aver rovinato un momento importante della partita. Bastoni si è lasciato andare a un’esultanza provocatoria dopo l’espulsione del compagno di squadra, suscitando reazioni tra tifosi e commentatori. Un episodio che ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo, anche in partite così decisive.
Nel derby d'Italia Inter-Juventus, l'immagine di Bastoni che esulta per l'espulsione di Kalulu macchia la vittoria. Al 42' del primo tempo, Miretti sbaglia un appoggio verso Kalulu: Bastoni anticipa il difensore bianconero, che sfiora leggermente il braccio dell'interista. Bastoni si tuffa platealmente, simulando un fallo più grave, e l'arbitro La Penna, ingannato dalla dinamica accentuata e dalla prospettiva, estrae il secondo giallo a Kalulu (già ammonito per un intervento su Barella), espellendolo.Bastoni, già gravato da un giallo, rischia a sua volta l'ammonizione per simulazione ma viene "graziato" dal protocollo VAR: l'episodio non rientra nelle casistiche in cui il var può intervenire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Inter-Juventus reazioni social: Bastoni-Kalulu, i commenti dei tifosi
Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.
Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus: Bastoni simula, l’arbitro ci crede ed espelle Kalulu
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inter-Juve, i nerazzurri vincono 3 a 2: bufera clamorosa sul rosso a Kalulu | Libero Quotidiano.it; Inter-Juve e la rissa senza precedenti nel tunnel, Spalletti-Chiellini: Non esiste | Libero Quotidiano.it; Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: Partita falsata | Libero Quotidiano.it.
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Domani a Milano Materazzi e Ambrosini giocano... in anticipo Juve-Inter e Milan-BolognaIn passato Matrix e Ambro sono stati protagonisti (e avversari) di tanti derby, mentre adesso sono apprezzati opinionisti oltre che ambassador della Lega Calcio Serie A. Saranno l'ex nerazzurro e l'ex ... gazzetta.it
Inter-Juventus, La Penna sarà fermato e rischia un lungo stop x.com
Cosa ci lascia Inter-Juventus 1. Una partita falsata. L’espulsione di Kalulu è scellerata. Un giallo che NON ESISTE. Il tocco c’è, ma è leggerissimo e non è neanche lontanamente considerabile fallo. Arbitri (ancora una volta) inadeguati. 2. Un finto perbenismo facebook