Ambrosini ha criticato Bastoni per il gesto scorretto nei confronti di Kalulu durante il derby d’Italia, accusando il difensore di aver rovinato un momento importante della partita. Bastoni si è lasciato andare a un’esultanza provocatoria dopo l’espulsione del compagno di squadra, suscitando reazioni tra tifosi e commentatori. Un episodio che ha attirato l’attenzione sui comportamenti in campo, anche in partite così decisive.

Nel derby d'Italia Inter-Juventus, l'immagine di Bastoni che esulta per l'espulsione di Kalulu macchia la vittoria. Al 42' del primo tempo, Miretti sbaglia un appoggio verso Kalulu: Bastoni anticipa il difensore bianconero, che sfiora leggermente il braccio dell'interista. Bastoni si tuffa platealmente, simulando un fallo più grave, e l'arbitro La Penna, ingannato dalla dinamica accentuata e dalla prospettiva, estrae il secondo giallo a Kalulu (già ammonito per un intervento su Barella), espellendolo.Bastoni, già gravato da un giallo, rischia a sua volta l'ammonizione per simulazione ma viene "graziato" dal protocollo VAR: l'episodio non rientra nelle casistiche in cui il var può intervenire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Juventus, Ambrosini spiana Bastoni per il gesto choc su Kalulu: "Brutta figura"

Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu.

Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire.

