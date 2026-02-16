Inter-Juve la polizia a La Penna | Meglio non uscire di casa Lui denuncia
Federico La Penna ha deciso di denunciare le minacce ricevute sui social, dopo che alcuni messaggi violenti lo hanno spaventato. La polizia si è presentata a casa sua per consigliarlo di restare in disparte e non uscire, a causa delle intimidazioni di natura violenta che ha ricevuto. Le sue figlie piccole e sua moglie sono state coinvolte nelle intimidazioni, con frasi come
"Ti sparo", " Ti ammazzo", "Ti veniamo a cercare". Federico La Penna, le sue figlie piccole e sua moglie sono stati minacciati via social. L'arbitro di Inter-Juventus ha ricevuto una valanga di insulti dopo la deludente prestazione di San Siro con la contestata espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu. Lui di mestiere fa l'avvocato, così ha deciso di mettere insieme tutto i materiale a sua disposizione e ha sporto denuncia alla polizia postale che ha consigliato a lui e alla sua famiglia di rimanere in casa. Stesso trattamento anche per Alessandro Bastoni e sua moglie. Al difensore dell'Inter è stata contestata da migliaia di tifosi la simulazione che ha portato al doppio giallo e quindi all'espulsione di Kalulu, oltre che la sua esultanza in faccia al francese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
