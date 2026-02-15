Inter Juve caos all’intervallo Gazzetta | parole grosse di Spalletti verso Marotta Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri

, cosa è successo. Il clima del Derby d’Italia si incendia irrimediabilmente al minuto 42, quando un episodio arbitrale trasforma la sfida di San Siro in una polveriera. L’ espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione scatena la furia della Juventus: il secondo giallo, scaturito da un contatto con Bastoni ritenuto inesistente e viziato da una vistosa simulazione del difensore nerazzurro, viene percepito dai bianconeri come un torto inaccettabile. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Mentre le squadre guadagnano il tunnel degli spogliatoi, la tensione accumulata sul rettangolo verde esplode in tutta la sua virulenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

