Lautaro Martinez nervoso per la sostituzione in Atletico Inter | ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

. Altra prova opaca per l’argentino. Lautaro Martínez sta attraversando un periodo difficile con l’ Inter, caratterizzato da prestazioni opache in cui non è riuscito a incidere come d’abitudine. Questa crisi di rendimento è culminata in una sostituzione per scelta tecnica nel corso del match contro l’ Atlético Madrid, una decisione che ha scatenato la netta rabbia del capitano nerazzurro. Doppia sostituzione e disappunto evidente. L’attaccante argentino è stato richiamato in panchina da Cristian Chivu al 73° minuto della ripresa, senza essere riuscito a lasciare il segno nei minuti giocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lautaro Martinez nervoso per la sostituzione in Atletico Inter: ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

Argomenti simili trattati di recente

Capisco la rabbia di un calciatore come Lautaro Martinez nell'essere sostituito. Così come capisco anche Mister Chivu, che ovviamente pensa tanto prima di sostituirlo. Ma per il rendimento avuto contro l'Atletico Madrid, forse era proprio Bonny a meritare di ri - facebook.com Vai su Facebook

#Lautaro Martinez: “Prima dicevano che non segnavo in #Champions ma tanto in Serie A, ora il contrario. Ma io sono tranquillo con me stesso” Il capitano dell’ #Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atletico del suo momento a live Vai su X

Lautaro sostituito da Chivu: la reazione del capitano Inter al cambio non lascia dubbi - Dopo il derby perso col Milan, per l'argentino un'altra serata amara: niente gol ed ennesima sostituzione tecnica ... Segnala tuttosport.com

Atletico-Inter, retroscena Lautaro: “Non ha preso bene il cambio e quando si è seduto ha…” - Un'altra prestazione opaca per Lautaro Martinez, che nelle ultime uscite con l'Inter non è riuscito ad incidere come siamo abituati a vedere. Si legge su msn.com

Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions - L'attaccante dell'Inter non trova il gol nel derby, prestazione negativa e sostituzione: in Europa può restare fuori ... Come scrive calciomercato.it