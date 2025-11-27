Lautaro Martinez nervoso per la sostituzione in Atletico Inter | ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Altra prova opaca per l’argentino. Lautaro Martínez  sta attraversando un  periodo difficile  con l’ Inter, caratterizzato da  prestazioni opache  in cui non è riuscito a  incidere come d’abitudine. Questa  crisi di rendimento  è culminata in una  sostituzione per scelta tecnica  nel corso del match contro l’ Atlético Madrid, una decisione che ha scatenato la  netta rabbia  del capitano nerazzurro. Doppia sostituzione e disappunto evidente. L’attaccante argentino è stato richiamato in panchina da  Cristian Chivu  al  73° minuto  della ripresa, senza essere riuscito a  lasciare il segno  nei minuti giocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lautaro martinez nervoso per la sostituzione in atletico inter ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

© Juventusnews24.com - Lautaro Martinez nervoso per la sostituzione in Atletico Inter: ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

Argomenti simili trattati di recente

lautaro martinez nervoso sostituzioneLautaro sostituito da Chivu: la reazione del capitano Inter al cambio non lascia dubbi - Dopo il derby perso col Milan, per l'argentino un'altra serata amara: niente gol ed ennesima sostituzione tecnica ... Segnala tuttosport.com

lautaro martinez nervoso sostituzioneAtletico-Inter, retroscena Lautaro: “Non ha preso bene il cambio e quando si è seduto ha…” - Un'altra prestazione opaca per Lautaro Martinez, che nelle ultime uscite con l'Inter non è riuscito ad incidere come siamo abituati a vedere. Si legge su msn.com

lautaro martinez nervoso sostituzioneLautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions - L'attaccante dell'Inter non trova il gol nel derby, prestazione negativa e sostituzione: in Europa può restare fuori ... Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Nervoso Sostituzione