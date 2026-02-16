Inter-Juve ci rimette solo Kalulu | espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica

Durante il derby tra Inter e Juventus, Kalulu ha subito un'espulsione ingiusta che potrebbe portare a una sospensione. L'arbitro La Penna ha preso una decisione contestata, nonostante le proteste pacate del difensore francese e le provocazioni da parte di un avversario. Kalulu ha mantenuto un atteggiamento corretto, anche quando ha espresso il suo disappunto.

Alla fine, la vera, unica vittima del caos di Inter-Juve, sarà lui: Pierre Kalulu. Espulso ingiustamente, tutto sommato elegante nelle proteste, ma finito nel mirino delle critiche dell'allenatore avversario e, soprattutto, squalificato per la prossima giornata di campionato. Già, perché, in attesa di modificare il protocollo Var, alla fine l'unica decisione che rimane immodificabile sarà quella, sbagliata, dell'arbitro La Penna sul campo. Due gialli in 10 minuti, il primo già eccessivo, il secondo inesistente. Basterebbe per scatenare rabbia e perdere il lume della ragine, invece il francese, quando vede il direttore di gara mettere la mano alla tasca ed estrarre la seconda ammonizione, resta educato, seppur incredulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica Kalulu, la vittima "innocente" di Inter-Juve: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica Kalulu, difensore del Milan, ha subito un'espulsione che molti considerano ingiusta durante la partita contro la Juventus, a causa di una decisione arbitrale contestata. Il 'caso Bastoni' in Parlamento, la politica si schiera dopo espulsione Kalulu in Inter-Juve Il 'caso Bastoni' ha scatenato reazioni politiche dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, causata dalla simulazione di Bastoni che ha portato al secondo giallo.